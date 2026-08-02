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Niko Sulpriyono
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.55 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Berpeluang Meraih Rezeki Fantastis pada Agustus 2026, Nominalnya Disebut Capai Rp2 Miliar

ilustrasi Shio (Freepik) - Image

ilustrasi Shio (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, pembahasan mengenai ramalan shio kembali menarik perhatian, terutama yang berkaitan dengan keberuntungan finansial. 

Dalam salah satu pembacaan tarot, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dalam jumlah sangat besar selama bulan tersebut. 

Nominal yang disebutkan bahkan mencapai Rp2 miliar, baik melalui bisnis, investasi, proyek, maupun sumber pemasukan lainnya.

Dalam ramalan tarot, angka tersebut bukan dimaknai sebagai kepastian yang akan dialami setiap orang. 

Sebaliknya, angka itu menjadi simbol besarnya peluang finansial yang dipercaya dapat hadir apabila seseorang mampu memanfaatkan kesempatan yang datang pada waktu yang tepat.

Perlu diingat bahwa ramalan bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan acuan mutlak. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimistis, bekerja keras, serta membuka diri terhadap peluang baru. 

Berikut 4 shio yang diprediksi memiliki peluang memperoleh rezeki fantastis sepanjang Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Sabtu (01/08).

Editor: Novia Tri Astuti
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