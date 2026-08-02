12 Zodiak dan Kunci Pembuka Rezeki pada Agustus 2026, Pesan Tarot yang Bisa Mengubah Arah Keberuntungan Anda

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak orang berharap datangnya perubahan positif, terutama dalam urusan rezeki, karier, dan pencapaian hidup.

Berdasarkan pembacaan tarot, setiap zodiak memperoleh pesan berbeda yang dipercaya dapat menjadi petunjuk untuk membuka peluang keberuntungan selama bulan ini.

Alih-alih hanya memprediksi siapa yang paling beruntung, pembacaan tarot kali ini lebih menitikberatkan pada langkah yang perlu dilakukan setiap zodiak agar energi positif dapat mengalir lebih maksimal.

Dengan kata lain, keberuntungan bukan sekadar menunggu datang, melainkan perlu disambut melalui perubahan sikap, keputusan, maupun tindakan.

Perlu dipahami bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan kepastian. Jadikan pembahasan ini sebagai inspirasi untuk terus mengembangkan diri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang hadir.

Berikut pesan tarot untuk masing-masing zodiak pada Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Denny Darko pada Sabtu (01/08).

1. Aries: Lepaskan Keraguan dan Sambut Peluang Aries memperoleh kartu The Moon, yang melambangkan keraguan, kebimbangan, dan rasa takut terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah berada di depan mata.