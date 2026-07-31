Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Menurut Psikologi, Ingin Tetap Awet Muda Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjaga penampilan dan semangat tetap muda bukan hanya soal perawatan fisik atau produk kecantikan, tetapi juga soal gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. 

Psikologi menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan yang tampak sepele sebenarnya dapat mempercepat proses penuaan, baik secara fisik maupun mental. 

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan jika ingin tetap awet muda, menurut psikologi.

1. Mengabaikan Tidur Berkualitas

Kekurangan tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh dan pikiran. 

Selama tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengatur ulang sistem imun. 

Kurang tidur juga memengaruhi produksi hormon seperti kortisol, yang jika berlebihan dapat mempercepat penuaan kulit dan memengaruhi fungsi otak.

Cobalah tidur 7-9 jam setiap malam dengan rutinitas yang konsisten. Hindari layar ponsel sebelum tidur untuk memastikan kualitas istirahat Anda.

2. Menyimpan Dendam atau Stres Berlebihan

Stres kronis adalah musuh utama kesehatan mental dan fisik. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Tak Hanya Soal Wajah, Ini 8 Perilaku yang Membuat Orang Tampak Lebih Muda - Image
Kepribadian

Tak Hanya Soal Wajah, Ini 8 Perilaku yang Membuat Orang Tampak Lebih Muda

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.18 WIB

Bukan Cuma Skincare! 6 Kebiasaan Sederhana Ini Jadi Kunci Utama Orang Tampak Awet Muda - Image
Lifestyle

Bukan Cuma Skincare! 6 Kebiasaan Sederhana Ini Jadi Kunci Utama Orang Tampak Awet Muda

Kamis, 30 Juli 2026 | 02.15 WIB

Bukan Hanya Soal Penampilan, 8 Perilaku Ini Membuat Seseorang Tampak Awet Muda - Image
Kepribadian

Bukan Hanya Soal Penampilan, 8 Perilaku Ini Membuat Seseorang Tampak Awet Muda

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore