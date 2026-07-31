Menurut Psikologi, Ingin Tetap Awet Muda Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan

JawaPos.com - Menjaga penampilan dan semangat tetap muda bukan hanya soal perawatan fisik atau produk kecantikan, tetapi juga soal gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari.

Psikologi menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan yang tampak sepele sebenarnya dapat mempercepat proses penuaan, baik secara fisik maupun mental.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan jika ingin tetap awet muda, menurut psikologi.

1. Mengabaikan Tidur Berkualitas

Kekurangan tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh dan pikiran.

Selama tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengatur ulang sistem imun.

Kurang tidur juga memengaruhi produksi hormon seperti kortisol, yang jika berlebihan dapat mempercepat penuaan kulit dan memengaruhi fungsi otak.

Cobalah tidur 7-9 jam setiap malam dengan rutinitas yang konsisten. Hindari layar ponsel sebelum tidur untuk memastikan kualitas istirahat Anda.

2. Menyimpan Dendam atau Stres Berlebihan