Rezeki Mengalir Deras Seperti Samudra, Ini 7 Weton yang Disebut Paling Beruntung

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat istilah Wasesa Segara, yaitu salah satu kategori weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki. Istilah ini menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki aliran keberuntungan luas dan stabil, layaknya samudra yang tidak pernah habis.

Pemilik weton yang berada dalam naungan Wasesa Segara diyakini memiliki karakter seperti pekerja keras, mudah mendapatkan peluang, serta mampu membangun hubungan baik dengan banyak orang.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat beberapa weton yang dipercaya masuk dalam kategori Wasesa Segara dan memiliki potensi keberuntungan besar menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Rabu Legi Rabu Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca peluang dengan baik. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang peka terhadap keadaan sekitar.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka diyakini mampu melihat kesempatan yang tidak selalu disadari orang lain. Semangat juang yang tinggi membuat mereka terus berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi berbagai hambatan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan mereka juga didukung oleh kemampuan menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun lingkungan sekitar.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki naluri bisnis dan kemampuan mengelola keuangan. Mereka dipercaya mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang.

Sifat pantang menyerah dan kecermatan melihat peluang menjadi nilai lebih yang membantu mereka dalam mencapai keberhasilan.

Selain itu, pemilik weton ini juga dikenal memiliki jiwa berbagi. Dalam kepercayaan Jawa, sikap baik kepada sesama diyakini dapat membuka jalan datangnya berbagai kesempatan positif.