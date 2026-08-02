Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.18 WIB

6 Zodiak Paling Beruntung pada Minggu, 2 Agustus 2026, Rezeki dan Peluang Positif Diprediksi Mengalir

Ilustrasi Beruntung (Freepik) - Image

Ilustrasi Beruntung (Freepik)

JawaPos.com - Hari Minggu, 2 Agustus 2026, diprediksi menjadi hari yang penuh energi positif bagi sejumlah zodiak. 

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati keberuntungan, baik dalam urusan keuangan, penyelesaian masalah, maupun datangnya rezeki dari arah yang tidak terduga.

Setiap zodiak memiliki bentuk keberuntungan yang berbeda. 

Ada yang diprediksi mengalami peningkatan kondisi finansial, memperoleh kesempatan baru, hingga berhasil melewati tekanan yang selama ini membebani pikiran. 

Energi positif tersebut dipercaya menjadi awal yang baik untuk memasuki pekan baru.

Meski demikian, ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. 

Jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk tetap optimistis, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap peluang yang hadir. 

Dilansir dari kanal Youtube Zodiak Harian, berikut enam zodiak yang diprediksi paling beruntung pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.16 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore