Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Jadi Sumber Ketenangan, Cinta Makin Kompak dan Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa energi yang cukup reflektif. 

Setelah menjalani berbagai kesibukan, Gemini membutuhkan waktu untuk kembali mendekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang yang selama ini memberikan rasa nyaman. 

Kebersamaan sederhana dapat membantu mengembalikan keseimbangan ketika pikiran mulai terasa penuh.

Memasuki awal Agustus, Gemini juga perlu lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari. 

Kondisi tubuh membutuhkan asupan yang lebih sehat, sehingga pilihan makanan tidak sebaiknya hanya didasarkan pada selera. 

Bagi Gemini yang memiliki kebiasaan merokok, hari ini dapat menjadi titik awal untuk mulai menguranginya secara bertahap.

Dalam kehidupan asmara, hubungan justru dapat berkembang lebih kuat ketika Gemini dan pasangan mampu bekerja sebagai satu tim. Bagi yang masih lajang, sosok Leo berpotensi menarik perhatian. 

Sementara itu, pekerjaan masih memberikan motivasi, tetapi persoalan uang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Menghangat, Rezeki Berpeluang Datang dan Saatnya Keluar dari Rutinitas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Menghangat, Rezeki Berpeluang Datang dan Saatnya Keluar dari Rutinitas

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Butuh Perhatian, Karier Lancar dan Keuangan Mulai Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Butuh Perhatian, Karier Lancar dan Keuangan Mulai Stabil

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.44 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Butuh Energi Baru dan Jangan Abaikan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Butuh Energi Baru dan Jangan Abaikan Istirahat

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore