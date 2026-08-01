Ramalan Zodiak Gemini Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keluarga Jadi Sumber Ketenangan, Cinta Makin Kompak dan Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa energi yang cukup reflektif.
Setelah menjalani berbagai kesibukan, Gemini membutuhkan waktu untuk kembali mendekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang yang selama ini memberikan rasa nyaman.
Kebersamaan sederhana dapat membantu mengembalikan keseimbangan ketika pikiran mulai terasa penuh.
Memasuki awal Agustus, Gemini juga perlu lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari.
Kondisi tubuh membutuhkan asupan yang lebih sehat, sehingga pilihan makanan tidak sebaiknya hanya didasarkan pada selera.
Bagi Gemini yang memiliki kebiasaan merokok, hari ini dapat menjadi titik awal untuk mulai menguranginya secara bertahap.
Dalam kehidupan asmara, hubungan justru dapat berkembang lebih kuat ketika Gemini dan pasangan mampu bekerja sebagai satu tim. Bagi yang masih lajang, sosok Leo berpotensi menarik perhatian.
Sementara itu, pekerjaan masih memberikan motivasi, tetapi persoalan uang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
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