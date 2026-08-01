Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Bawa Kejutan, Karier Makin Baik dan Keuangan Mulai Stabil

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa energi yang cukup beragam.

Ada urusan keluarga yang masih menyisakan perasaan kurang nyaman setelah perbedaan pendapat sebelumnya.

Aquarius mungkin merasa hubungan dengan salah satu anggota keluarga tidak lagi sama seperti biasanya.

Namun, kondisi tersebut tidak harus dibiarkan berlarut-larut karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki kedekatan.

Di sisi lain, kehidupan asmara justru menawarkan suasana yang lebih menyenangkan.

Aquarius yang masih lajang memiliki peluang mendapatkan kejutan dalam urusan cinta, sementara mereka yang sudah memiliki pasangan disarankan keluar dari rutinitas dan meluangkan waktu berkualitas bersama.

Karier juga bergerak ke arah yang cukup baik. Meski Aquarius mungkin terlalu keras menilai kemampuan diri sendiri, pekerjaan sebenarnya berjalan dengan lancar.