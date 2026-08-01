Tak Selalu Mengejar Harta, 6 Weton Ini Konon Justru Dikejar Rezeki Berlimpah

seseorang yang terus didatangi uang (Freepik/Evgenymedia)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, istilah “tibo sugih” sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan kekayaan. Istilah tersebut memiliki makna seseorang yang seolah mendapatkan kemakmuran tanpa harus selalu mengejar harta secara berlebihan.
Menurut kepercayaan dalam ilmu kejawen dan Primbon Jawa, beberapa orang diyakini memiliki weton tertentu yang membawa energi positif dalam perjalanan hidupnya. Mereka dianggap memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang, kemudahan rezeki, serta keberhasilan.
Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa yang dipercaya menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang disebut termasuk golongan tibo sugih menurut Primbon Jawa.
Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 14, berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Legi bernilai 5.
Pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik serta mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya rezeki.
Mereka sering disebut tidak perlu terlalu mengejar peluang karena kesempatan dapat muncul melalui lingkungan, relasi, maupun kerja sama.
Selain itu, Sabtu Legi dipercaya memiliki kemampuan bangkit ketika mengalami kesulitan. Rezeki disebut dapat kembali datang melalui berbagai jalan.
Rabu Kliwon memiliki neptu 15, dengan perhitungan Rabu bernilai 7 dan Kliwon bernilai 8.
Weton ini sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan membaca situasi. Pemiliknya dipercaya memiliki naluri yang baik dalam menentukan langkah, terutama dalam bidang usaha atau pekerjaan.
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