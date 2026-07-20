15 Weton yang Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki Cerah dan Karisma Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter istimewa sehingga kerap dikaitkan dengan kehidupan yang makmur dan penuh keberuntungan. Sebagian masyarakat bahkan menyebut pemilik weton tersebut memiliki aura layaknya bangsawan karena dinilai memiliki wibawa dan karisma yang menonjol.

Selain dianggap lebih mudah meraih kesuksesan, pemilik weton ini diyakini memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki yang terus mengalir. Kepribadian yang bijaksana, kemampuan memimpin, serta sikap yang disegani juga sering dikaitkan dengan mereka dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa.

Tidak hanya dikaitkan dengan kemapanan secara materi, weton-weton tersebut juga dipercaya memiliki daya tarik yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari lingkungan sekitar. Karena itu, perjalanan hidup mereka kerap digambarkan penuh peluang menuju keberhasilan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat 15 weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi besar memperoleh kekayaan, keberuntungan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Wage (4).

Seseorang dengan Minggu Wage dikenal memiliki jiwa kepemimpinan alami, tekun bekerja, mandiri, dan berpengaruh besar di tengah masyarakat sehingga sering dijadikan tempat bertanya, dimintai pendapat, dan dijadikan panutan.

Dalam kitab Primbon Jawa, Minggu Wage merupakan simbol pribadi yang ditakdirkan membawa berkat dari langit dan restu dari bumi, dengan rezeki yang seringkali datang tanpa harus dikejar layaknya sungai yang terus mengalir meski batu mencoba menghalangi.

2. Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10 yang berasal dari hari Selasa (3) dan pasaran Pon (7).

Pemilik Selasa Pon dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai dan menghadapi hidup, bukan tipe yang mengikuti arus, melainkan pribadi yang berani menempuh jalan kebenaran meski banyak yang berseberangan dengan pendapat mereka.