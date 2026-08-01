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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.07 WIB

Dipercaya Makin Hoki, 8 Shio Ini Berpeluang Meraih Kemapanan Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda.

Pada periode tertentu, ada shio yang dipercaya memperoleh peluang lebih besar dalam karier, bisnis, maupun kondisi keuangan.

Pertengahan tahun 2026 disebut menjadi momentum yang dinilai membawa energi positif bagi sejumlah shio.

Dilansir dari NauraKom, delapan shio berikut dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan perkembangan finansial yang signifikan.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian mengambil peluang. Pada pertengahan 2026, mereka dipercaya berpotensi memperoleh kesempatan baru, mulai dari proyek besar hingga kerja sama bisnis yang menjanjikan.

Apabila mampu menjaga konsistensi dan tetap disiplin, berbagai peluang tersebut diyakini dapat memberikan hasil finansial yang menguntungkan.

2. Shio Ular

Pemilik Shio Ular dikenal sebagai sosok yang penuh strategi dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang yang muncul.

Terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang investasi, teknologi, atau industri kreatif, pertengahan 2026 diprediksi menjadi periode yang cukup menjanjikan.

3. Shio Macan

Macan identik dengan keberanian dan semangat tinggi dalam menghadapi tantangan. Setelah melalui berbagai dinamika, mereka dipercaya mulai memasuki fase yang lebih positif.

Kesempatan memperoleh keuntungan dapat datang dari proyek baru, relasi lama, maupun peluang yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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