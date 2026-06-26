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Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.12 WIB

3 Shio yang Sepanjang Tahun 2026 Diramal Terima Banyak Uang, Rezeki Mengalir bak Datang Sendiri!

Ilustrasi shio yang akan menerima banyak rezeki di sepanjang tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan menerima banyak rezeki di sepanjang tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh keberuntungan bagi sejumlah orang yang beruntung. 

Menurut ramalan astrologi, beberapa orang berpeluang besar untuk meningkatkan derajat hidupnya dan mencapai kemapanan finansial yang lebih baik.

Kesempatan emas ini hadir berkat keberuntungan di tahun Kuda Api, yang diyakini membawa kelimpahan rezeki materi bagi orang-orang pilihan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada tiga shio yang diramalkan akan menerima banyak rezeki di sepanjang tahun 2026, di mana keuangan mereka mengalir lancar seolah datang dengan sendirinya.

1. Shio Macan

Menurut ramalan astrolog, mereka yang lahir dengan shio Macan berkesempatan mendongkrak kualitas hidupnya di tahun 2026 ini.

Kekayaan mereka dimungkinkan tumbuh dengan begitu baik sampai bisa menjalani hidup yang nyaman. 

Rezeki mereka di Tahun Kuda Api diprediksi akan mengalir dengan lebih lancar melalui pekerjaan utama mereka.

Astrolog meyakini konsisten memberikan usaha yang terbaik membuat rezeki mereka seperti mereka di waktu yang tepat.

2. Shio Monyet

Editor: Candra Mega Sari
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