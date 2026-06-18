Psikologi Mengungkap, Mereka yang Besar dalam Kemapanan Finansial Sering Menunjukkan 6 Sifat Unik Ini saat Dewasa

JawaPos.com - Lingkungan tempat seseorang tumbuh memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir, mengambil keputusan, dan memandang dunia.

Salah satu faktor yang sering dibahas dalam psikologi perkembangan adalah kondisi ekonomi keluarga selama masa kanak-kanak.

Pengalaman hidup dalam keluarga yang stabil secara finansial dapat membentuk kebiasaan, keyakinan, dan karakter tertentu yang terus terbawa hingga dewasa.

Tentu saja, tidak semua orang yang tumbuh dalam keluarga mapan akan memiliki sifat yang sama.

Kepribadian dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola asuh, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup.

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Namun, para psikolog menemukan bahwa individu yang dibesarkan dalam kondisi finansial yang relatif aman sering menunjukkan beberapa karakteristik yang cukup khas.

Menariknya, sifat-sifat ini tidak selalu berkaitan dengan kemewahan atau gaya hidup mahal.

Sebaliknya, banyak di antaranya berhubungan dengan rasa aman, cara memandang risiko, dan kepercayaan terhadap masa depan.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam sifat unik yang sering terlihat pada mereka yang tumbuh dalam kemapanan finansial.