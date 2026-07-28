Ucapannya Bukan Sekadar Kata! 10 Weton Ini Diyakini Membawa Energi Positif dan Pembuka Rezeki

Ilustrasi weton yang ucapannya mengandung doa (Freepik/DC Studio)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perkataan seseorang sering dianggap memiliki makna yang lebih dalam. Ucapan yang baik diyakini dapat menjadi doa, membawa energi positif, hingga mendatangkan keberuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.
Menariknya, keyakinan tersebut juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang membuat setiap perkataannya terasa menenangkan, penuh harapan, dan membawa pengaruh baik bagi lingkungan sekitar.
Meski hal ini merupakan bagian dari kepercayaan budaya Jawa dan bukan kepastian, banyak masyarakat yang masih mempercayai bahwa tutur kata yang baik mencerminkan energi positif seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki ucapan penuh doa dan keberkahan.
Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon dipercaya memiliki tutur kata yang membawa ketenangan bagi orang lain.
Ucapan mereka sering dianggap mampu memberikan semangat, harapan, dan rasa nyaman dalam berbagai situasi.
Karena sifatnya yang menenangkan, mereka kerap disebut sebagai sosok yang membawa keberuntungan melalui komunikasi sehari-hari.
Pemilik weton Selasa Legi dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya.
Nasihat sederhana yang mereka sampaikan, seperti mengingatkan untuk berhati-hati atau selalu berdoa, sering dianggap memiliki makna perlindungan.
Banyak yang meyakini bahwa perhatian kecil dari mereka mampu menjadi pengingat penting agar terhindar dari hal buruk.
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