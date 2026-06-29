Orang yang Jarang Posting tapi Suka Stalking di Media Sosial Biasanya Punya 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian erat dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk membagikan momen penting, mengekspresikan diri, serta berinteraksi dengan sesama.

Namun, ada juga kelompok pengguna yang memilih untuk tetap pasif. Mereka tidak pernah mengunggah konten apa pun, tetapi aktif memantau kehidupan orang lain secara diam-diam. Dalam dunia psikologi, perilaku ini dikenal dengan istilah "social media lurking."

Seorang lurker atau pengintai media sosial adalah individu yang jarang atau bahkan tidak pernah membuat postingan, tetapi secara konsisten mengamati, membaca, dan mengikuti aktivitas pengguna lain.

Perilaku ini bukan sekadar kebiasaan tanpa makna. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecenderungan ini sering kali memiliki pola kepribadian yang khas.

Dilansir dari Geediting, berikut adalah 8 ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang tidak pernah posting di media sosial, namun selalu stalking kehidupan orang lain:

1. Introvert dan Menyukai Privasi

Ciri paling umum dari para "lurker" adalah kecenderungan introvert. Mereka merasa tidak nyaman untuk berbagi kehidupan pribadi ke publik.

Bagi mereka, membagikan foto atau pemikiran secara terbuka bukanlah sesuatu yang menarik atau perlu.

Mereka lebih suka menyimpan segala sesuatunya untuk diri sendiri dan hanya menjadi pengamat diam.