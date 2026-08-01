Bakat Jadi Orang Sukses, 5 Zodiak Ini Diprediksi Punya Keuangan Stabil

JawaPos.com - Astrologi telah lama menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang. Sebagian masyarakat mempelajarinya untuk melihat gambaran karakter, kebiasaan, hingga kemungkinan perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan keuangan.

Meski kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keputusan, serta kemampuan mengelola uang, dalam kepercayaan astrologi terdapat beberapa zodiak yang dianggap memiliki karakter pendukung untuk meraih keberhasilan finansial.

Sifat seperti disiplin, kemampuan melihat peluang, keberanian mengambil keputusan, hingga kecermatan mengatur keuangan disebut menjadi faktor yang membuat beberapa zodiak tampak lebih mudah mencapai kestabilan ekonomi.

Dilansir dari Moneycontrol, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar dalam urusan rezeki dan keuangan.

1. Taurus Taurus dikenal sebagai sosok yang sabar, realistis, dan memiliki perencanaan matang dalam menjalani kehidupan.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka lebih memilih membangun kekayaan secara perlahan melalui langkah yang stabil dan penuh pertimbangan.

Kebiasaan menyimpan uang serta ketertarikan terhadap investasi jangka panjang menjadi salah satu karakter yang membuat Taurus dipercaya mampu menjaga kondisi finansialnya.

Bagi Taurus, kesuksesan bukan tentang hasil instan, melainkan proses panjang yang dibangun dengan konsistensi.

2. Capricorn Capricorn dikenal sebagai pribadi yang memiliki ambisi besar, disiplin tinggi, dan kemauan kuat untuk mencapai tujuan.