Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra kemungkinan aka mendapatkan bonus atau keuntungan yang tak terduga. Bisa jadi, investasi jangka panjang yang libra lakukan juga akan terwujud sekarang.
Bagi para pekerja, atasan akan menghargai kerja keras libra. Posisi hari ini akan memengaruhi keputusan libra, jadi libra harus memperhatikan detail.
Zodiak scorpio mungkin ditawari kesempatan untuk meningkatkan beberapa keterampilan, karena ada peluang pendidikan untuk meningkatkan prospek karir.
Jangan lewatkan kesempatan apa pun yang dimiliki untuk mempelajari sesuatu yang baru atau meningkatkan bakat. Kemampuan baru yang scorpio peroleh hari ini pasti akan membuka pintu peluang di masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 1 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu menyadari kualitas-kualitas yang membuat disukai dan terlihat oleh orang lain. Terkait karir, pertahankan ketekunan dan kegigihan yang akan membawa libra melangkah jauh.
Sementara itu, jangan kehilangan harapan dan tetaplah tersenyum saat libra merasa hidup sangat menantang. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet