Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra kemungkinan aka mendapatkan bonus atau keuntungan yang tak terduga. Bisa jadi, investasi jangka panjang yang libra lakukan juga akan terwujud sekarang.

Bagi para pekerja, atasan akan menghargai kerja keras libra. Posisi hari ini akan memengaruhi keputusan libra, jadi libra harus memperhatikan detail.

Zodiak scorpio mungkin ditawari kesempatan untuk meningkatkan beberapa keterampilan, karena ada peluang pendidikan untuk meningkatkan prospek karir.

Jangan lewatkan kesempatan apa pun yang dimiliki untuk mempelajari sesuatu yang baru atau meningkatkan bakat. Kemampuan baru yang scorpio peroleh hari ini pasti akan membuka pintu peluang di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 1 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menyadari kualitas-kualitas yang membuat disukai dan terlihat oleh orang lain. Terkait karir, pertahankan ketekunan dan kegigihan yang akan membawa libra melangkah jauh.