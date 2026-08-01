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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 07.20 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)


JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin ditawari kesempatan untuk meningkatkan beberapa keterampilan karena ada peluang pendidikan untuk meningkatkan prospek karir. 

Jangan lewatkan kesempatan apa pun yang dimiliki untuk mempelajari sesuatu yang baru atau meningkatkan bakat. Kemampuan baru yang Scorpio peroleh hari ini pasti akan membuka pintu peluang di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 1 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan merasakan kehangatan cinta dari pasangan hari ini. Terkait karir, sadari ambisimu dan lakukan upaya yang serius untuk mencapainya.

Sementara itu, tetaplah tenang, sabar, dan jangan menyerah pada perubahan suasana hati yang terjadi. Pada ranah keuangan, transaksi pembelian properti saat ini kemungkinan besar tidak akan menguras dana terlalu besar.

Cinta Scorpio

Hari ini, Scorpio akan merasakan kehangatan cinta pasangan dan berbagi hal yang sama dengannya. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya. 

Pasangan akan menghargai ketahanan hubungan saat ini. Jika lajang, hari ini Scorpio kemungkinan akan menemukan cinta.

Editor: Candra Mega Sari
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