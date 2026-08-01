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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Makin Terbuka, Keuangan Bertambah dan Ada Peluang ke London

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menyenangkan untuk mengawali bulan. 

Scorpio berada dalam energi yang lebih ceria dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ketenangan dari lingkungan keluarga. 

Menghabiskan waktu bersama anggota keluarga yang lebih tua dapat memberikan nasihat yang tidak disangka-sangka. 

Pengalaman hidup mereka bisa menjadi sumber pandangan baru ketika Scorpio sedang menghadapi persoalan tertentu.

Dalam urusan asmara, suasana juga terlihat cukup menarik. Scorpio yang masih lajang berpeluang menikmati interaksi ringan dan menggoda tanpa harus buru-buru menentukan arah hubungan. 

Sementara bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, perbedaan pendapat kecil dapat diselesaikan melalui percakapan yang terbuka. 

Komunikasi menjadi kunci agar persoalan sederhana tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Karier meminta Scorpio menjaga sikap profesional. Ada baiknya lebih memperhatikan bagaimana uang digunakan dan tidak mencampurkan persoalan pribadi dengan pekerjaan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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