Ramalan Zodiak Sagitarius 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius akan merasa tidak nyaman tentang keadaan tertentu dalam kehidupan. Meskipun jalan di depan tampak menjanjikan, Sagitarius harus berhati-hati dan menghindari terpengaruh oleh perasaan sendiri.



Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, cobalah lagi karena Sagitarius bertekad. Jangan berkecil hati jika menghadapi beberapa masalah. Aset yang paling berharga adalah sikap positif dan etos kerja yang kuat. Saat ini, lakukan pendekatan optimis terhadap kehidupan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius bisa menikmati bepergian dan menghargai waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Terkait karir, sikap dinamis akan membawa peluang bagus dan membuat Sagitarius menerima penghargaan.



Sementara itu, berbicaralah dengan seseorang saat ketegangan merampas ketenangan pikiranmu hari ini. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.

Cinta Sagitarius

Secara romantis, ini adalah periode yang menguntungkan. Nikmati bepergian bersama orang yang dicintai dan hargai waktu yang dihabiskan bersama.

