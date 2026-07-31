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Jumat, 31 Juli 2026 | 22.00 WIB

3 Zodiak yang Punya Hoki Melimpah di Agustus 2026, Semua Urusan Dimudahkan Bikin Karier Naik

Ilustrasi karier naik (Freepik) - Image

Ilustrasi karier naik (Freepik)

JawaPos.com - Berbicara mengenai keberuntungan, kehadirannya memanglah tidak pernah bisa dipastikan.

Tidak jarang ada segelintir orang yang hidupnya dekat dengan hoki sehingga terlihat selalu senantiasa dinaungi keberuntungan seolah tidak pernah pergi.

Di pertengahan tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan sejumlah pihak yang keberuntungannya memberikan banyak kebaikan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan punya hoki melimpah di Agustus 2026 saat semua urusan dimudahkan bikin karier naik. 

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan punya kehokian yang baik dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, di bulan Agustus 2026 ini mereka dimungkinkan untuk mencapai banyak hal dalam karier.

Banyak urusan pekerjaan yang diprediksi berjalan mulus lantaran serangkaian hal yang mendukung kelancaran.

Hal tersebut membuat banyak utusan pekerjaan yang berhasil diselesaikan dengan sangat baik hingga membuat nama mereka harum di tempat kerja.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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