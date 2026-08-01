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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 07.13 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Sesuatu yang istimewa mungkin terjadi bagi zodiak Pisces hari ini. Orang-orang terdekat akan menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan untuk Pisces. 

Mereka mungkin akan membantu Pisces merasa tenang. Kemungkinan, ada kabar baik yang membawa kebahagiaan dari seseorang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus memanfaatkan prospek romansa yang sangat tinggi saat ini sebaik-baiknya. Terkait karir, ingatlah bahwa konsentrasi dan dedikasi akan menjadi kunci kesuksesan bagi Pisces.

Sementara itu, luangkan waktu untuk memahami dari mana perubahan suasana hatimu saat ini berasal. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang Pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.

Cinta Pisces

Pisces mungkin mendapat kesempatan untuk berkencan dan romansa akan sangat membara. Pisces akan menikmati berdansa dan hangatnya kebersamaan dengan seseorang. Prospek romansa yang sangat tinggi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bersenang-senang.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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