Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.43 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta Kembali Hangat, Kerja Keras Mulai Berbuah

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Pisces besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik karena hari pertama di bulan baru ini datang dengan berbagai perkembangan positif, meski tubuh dan pikiran mungkin masih membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. 

Pisces diprediksi berada dalam suasana hati yang cenderung lelah, tetapi kondisi tersebut tidak menghalangi berbagai hal baik yang mulai muncul dalam kehidupan. 

Dukungan dari orang-orang yang selama ini berada di sisi Pisces dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi kejutan atau perubahan yang datang secara tiba-tiba.

Dalam kehidupan asmara, suasana terasa lebih nyaman setelah sebelumnya mungkin terdapat jarak, kesibukan, atau persoalan yang membuat hubungan tidak berjalan seperti biasanya. 

Sementara itu, kerja keras yang dilakukan Pisces mulai menunjukkan hasil sehingga usaha yang selama ini terasa melelahkan perlahan mendapatkan penghargaan yang pantas. 

Kondisi finansial juga membawa kabar menggembirakan karena peluang keberuntungan cukup terbuka.

Dilansir dari AstroTalk, berikut ramalan zodiak Pisces untuk Sabtu, 1 Agustus 2026, mulai dari percintaan, karier, keuangan hingga kesehatan.

1. Percintaan Pisces

Kehidupan asmara Pisces pada Sabtu, 1 Agustus 2026, terasa lebih hangat dan menenangkan. 

Setelah melewati periode yang mungkin membuat hubungan terasa kurang dekat, ada tanda-tanda bahwa kenyamanan emosional mulai kembali. 

Pisces dapat merasakan bahwa hubungan yang dijalani tidak hanya memberikan rasa bahagia, tetapi juga menjadi tempat untuk mendapatkan ketenangan ketika berbagai persoalan lain sedang berlangsung.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, hari ini cocok digunakan untuk menikmati waktu bersama tanpa harus selalu membicarakan persoalan serius. 

Terkadang, hubungan justru semakin erat melalui hal-hal sederhana seperti makan bersama, berbincang santai, menonton sesuatu yang disukai, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa tergesa-gesa. 

Kedekatan seperti ini dapat membantu mengembalikan rasa nyaman yang mungkin sempat berkurang.

Jika sebelumnya terdapat kesalahpahaman, jangan ragu untuk membuka percakapan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 20.50 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Awal Agustus 2026: Tetap Optimistis Hadapi Tekanan, Waspadai Pengeluaran dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Awal Agustus 2026: Tetap Optimistis Hadapi Tekanan, Waspadai Pengeluaran dan Kesehatan

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.35 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore