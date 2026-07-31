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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Terbawa Kecewa, Jaga Uang dan Kesabaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa pesan agar tidak membiarkan kekecewaan dari masa lalu memengaruhi cara melihat hari yang baru. 

Memasuki awal Agustus, Capricorn mungkin masih menyimpan rasa tidak nyaman terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap sebagai teman dekat. 

Perasaan tersebut bisa membuat hati sedikit berat, meskipun secara umum Capricorn sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.

Hari ini juga meminta Capricorn lebih peka terhadap kondisi tubuh. Energi yang menurun tidak sebaiknya diabaikan hanya karena berbagai aktivitas masih harus diselesaikan. 

Dalam urusan pekerjaan, kesabaran menjadi tantangan tersendiri karena situasi atau perilaku orang lain berpotensi menguji ketenangan Capricorn.

Sementara itu, keuangan membutuhkan sikap konservatif. Keputusan untuk melakukan investasi besar sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. 

Pengeluaran juga perlu diawasi agar kondisi finansial tetap terkendali.

Dilansir dari AstroTalk, Capricorn berada dalam suasana hati yang bangga pada Sabtu, 1 Agustus 2026. 

Ramalan ini juga menyoroti hubungan yang dapat terasa penuh tekanan sekaligus menggembirakan, frustrasi dalam pekerjaan, kehati-hatian terhadap investasi, serta pentingnya menjaga kesehatan dan energi.

1. Percintaan Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 1 Agustus 2026, dapat terasa cukup dinamis. 

Ada sisi hubungan yang memberikan kegembiraan, tetapi di waktu yang sama terdapat hal-hal yang berpotensi membuat pikiran tidak tenang. 

Bagi Capricorn, perasaan terhadap seseorang mungkin menjadi semakin kuat ketika ada komunikasi yang intens, tetapi situasi tersebut juga bisa menimbulkan tekanan jika tidak diimbangi dengan keterbukaan.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, persoalan uang dapat menjadi salah satu topik yang cukup sensitif. 

Perbedaan cara mengelola keuangan, kebiasaan berbelanja, atau prioritas yang tidak sama bisa memunculkan perdebatan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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