Ramalan Zodiak Aquarius 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin merasa kecewa, terutama dengan orang-orang terdekat. Namun, jangan kehilangan harapan. Hal ini mungkin terjadi karena Aquarius relatif bebas atau memiliki harapan tinggi dari orang lain.



Berusahalah untuk bersikap realistis dan maafkan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan semua dendam di dalam hati. Berusaha menjadi sempurna dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama, hanya akan menghasilkan kekecewaan lebih lanjut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu memikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan romantis dengan pasangan. Terkait karir, jadilah kreatif saat bekerja jika ingin lakukan sesuatu dengan cara baru.



Sementara itu, lakukan yoga untuk menenangkan diri dan mengurangi stres secara maksimal. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.



Cinta Aquarius

Hari ini akan menjadi hari yang romantis untuk Aquarius dan pasangan. Jika masih lajang, Aquarius perlu keluar dan bersosialisasi hari ini. Cinta sedang bertebaran di udara dan aquarius pasti menghirupnya. Pikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan romantis dengan orang yang dicintai.