Menurut Psikologi, 7 Kebiasaan Pasangan yang Menyebalkan Bisa Jadi Tanda Besarnya Cinta pada Anda

seseorang yang sangat mencintai pasangannya. (magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata romantis, hadiah mewah, atau kejutan yang mengesankan. Sering kali, cinta justru muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terkadang terasa menyebalkan. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan sikap pasangannya tanpa menyadari bahwa di balik perilaku tersebut tersimpan rasa sayang dan kepedulian yang begitu besar.



Psikologi hubungan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang. Ada yang mengungkapkannya melalui sentuhan, ada yang melalui perhatian, dan ada pula yang justru menunjukkan cinta lewat kebiasaan yang sekilas tampak mengganggu.



Tentu saja, penting untuk membedakan antara kebiasaan yang lahir dari rasa peduli dengan perilaku yang bersifat mengontrol, manipulatif, atau bahkan abusif. Artikel ini membahas kebiasaan yang masih berada dalam batas hubungan yang sehat dan saling menghargai.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dianggap menyebalkan, tetapi menurut berbagai temuan psikologi dapat menjadi tanda bahwa pasangan benar-benar mencintai Anda.



1. Terlalu Sering Mengingatkan Anda



"Jangan lupa makan."



"Hati-hati di jalan."



"Sudah minum air belum?"



Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar berulang dan membuat sebagian orang merasa diperlakukan seperti anak kecil. Namun dalam banyak kasus, kebiasaan tersebut merupakan bentuk perhatian yang lahir dari keterikatan emosional.



Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai bentuk caregiving behavior, yaitu dorongan alami untuk menjaga kesejahteraan orang yang dicintai. Saat seseorang merasa kehidupan Anda penting baginya, ia akan lebih sering memastikan kebutuhan dasar Anda terpenuhi.



Selama pengingat tersebut tidak berubah menjadi sikap mengendalikan atau membatasi kebebasan, kebiasaan ini justru menunjukkan bahwa Anda memiliki tempat istimewa di hatinya.



2. Sering Bertanya Sedang Apa atau Sudah Sampai Mana



Sebagian orang merasa terganggu ketika pasangannya rutin mengirim pesan seperti:



"Sudah sampai?"



"Lagi apa?"



"Masih di kantor?"



Jika dilakukan secara wajar, kebiasaan ini bukan berarti pasangan tidak percaya kepada Anda. Dalam banyak hubungan yang sehat, pertanyaan sederhana tersebut merupakan cara untuk tetap terhubung secara emosional.



Psikologi menyebut kebutuhan ini sebagai emotional connection, yaitu keinginan menjaga kedekatan meski sedang berjauhan. Orang yang mencintai Anda biasanya ingin mengetahui kabar Anda karena kehadiran Anda memiliki arti penting dalam hidupnya.



Namun jika pertanyaan berubah menjadi interogasi yang penuh kecurigaan atau membatasi aktivitas Anda, tentu konteksnya menjadi berbeda.



3. Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Anda



Mungkin Anda pernah berkata beberapa bulan lalu bahwa Anda tidak suka makanan terlalu pedas.



Lalu suatu hari pasangan berkata, "Aku pilih restoran ini karena kamu kurang suka pedas."



Ia mengingat tanggal penting, minuman favorit, lagu kesukaan, bahkan cerita kecil yang mungkin sudah Anda lupakan.



Kemampuan mengingat detail seperti ini menunjukkan bahwa otaknya memberikan perhatian lebih pada informasi yang berkaitan dengan Anda. Dalam psikologi hubungan, perhatian terhadap detail merupakan salah satu bentuk investasi emosional yang kuat.



Semakin besar seseorang menaruh perhatian kepada pasangannya, semakin besar pula kemungkinan ia menyimpan berbagai informasi kecil tentang orang tersebut.



4. Cerewet Soal Kesehatan Anda



"Bukannya kamu lagi batuk? Kok minum es lagi?"



"Sudah tidur belum?"



"Kurangi begadang, nanti sakit."



Kalimat-kalimat ini sering dianggap mengomel. Padahal, dalam banyak kasus, pasangan hanya ingin Anda tetap sehat.



Penelitian mengenai hubungan romantis menunjukkan bahwa pasangan yang saling peduli terhadap kesehatan cenderung memiliki kualitas hubungan yang lebih baik. Mereka melihat kesehatan pasangannya sebagai bagian dari kebahagiaan bersama.



Meski terdengar cerewet, kepedulian semacam ini sering kali lahir dari rasa takut kehilangan orang yang dicintai.



5. Ingin Menghabiskan Banyak Waktu Bersama Anda



Ada kalanya Anda ingin menikmati waktu sendiri, sementara pasangan terus mengajak bertemu atau melakukan aktivitas bersama.



Jika dilakukan secara seimbang dan tetap menghormati ruang pribadi, keinginan ini merupakan tanda bahwa kehadiran Anda memberikan rasa nyaman baginya.



Dalam psikologi, orang cenderung mencari kedekatan dengan individu yang memberikan rasa aman secara emosional. Karena itu, pasangan yang benar-benar mencintai Anda biasanya menikmati kebersamaan, bahkan ketika tidak melakukan hal-hal yang istimewa.



Baginya, kebersamaan itu sendiri sudah menjadi sumber kebahagiaan.



6. Kadang Terlihat Sedikit Cemburu



Rasa cemburu sering dipandang negatif. Padahal, psikologi membedakan antara kecemburuan yang sehat dan kecemburuan yang tidak sehat.



Kecemburuan yang sehat muncul ketika seseorang merasa hubungan yang dimilikinya sangat berharga sehingga ia takut kehilangan. Ia mungkin menunjukkan ekspresi tidak nyaman saat melihat Anda terlalu dekat dengan orang lain, tetapi tetap menghormati keputusan dan kebebasan Anda.



Sebaliknya, kecemburuan yang disertai larangan berlebihan, ancaman, kekerasan, atau pengawasan ekstrem bukanlah tanda cinta, melainkan perilaku yang perlu diwaspadai.



7. Selalu Berusaha Membantu Meski Anda Tidak Meminta



Tanpa diminta, pasangan membantu membawa barang, memperbaiki sesuatu yang rusak, menemani saat Anda kesulitan, atau menawarkan bantuan ketika melihat Anda kelelahan.



Dalam psikologi hubungan, perilaku prososial seperti ini menunjukkan adanya komitmen jangka panjang. Ia tidak hanya peduli pada perasaannya sendiri, tetapi juga ingin meringankan beban Anda.



Bagi sebagian orang, tindakan nyata seperti membantu dan melayani merupakan bahasa cinta utama yang jauh lebih bermakna daripada sekadar mengucapkan "Aku mencintaimu."



Cinta Tidak Selalu Tampak Romantis



Banyak orang mengira cinta harus selalu terlihat dramatis dan penuh kejutan. Padahal, hubungan yang bertahan lama justru dibangun dari perhatian sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Mengingatkan untuk makan, memastikan Anda pulang dengan selamat, mengingat hal-hal kecil tentang diri Anda, hingga menawarkan bantuan ketika dibutuhkan merupakan bentuk kasih sayang yang sering luput dari perhatian.



Meski demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua perilaku yang mengatasnamakan cinta dapat dibenarkan. Cinta yang sehat selalu disertai rasa hormat, kepercayaan, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap batasan pribadi masing-masing.



Penutup



Jika pasangan Anda memiliki beberapa kebiasaan di atas, jangan buru-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang menyebalkan. Bisa jadi, itulah caranya menunjukkan betapa berharganya Anda dalam hidupnya.



Psikologi mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang. Yang terpenting bukan hanya seberapa sering seseorang mengucapkan kata "cinta", tetapi juga bagaimana ia hadir, peduli, dan berusaha membuat hidup pasangannya menjadi lebih baik setiap hari.



