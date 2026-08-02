Menurut Psikologi, 6 Kebiasaan saat Bicara dengan Pasangan Tanda Anda Komunikator Berlebihan

seseorang yang berbicara berlebihan dengan pasangan. (Magnific)

JawaPos.com - Komunikasi adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Banyak orang percaya bahwa semakin sering berbicara dengan pasangan, maka hubungan akan semakin sehat. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kualitas komunikasi jauh lebih penting daripada kuantitasnya.



Ada perbedaan besar antara menjadi komunikator yang baik dan menjadi komunikator yang berlebihan (overcommunicator). Seorang komunikator yang baik mampu menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jelas sambil tetap memberi ruang bagi pasangannya untuk berbicara. Sebaliknya, komunikator yang berlebihan cenderung terus-menerus menjelaskan, mengulang, atau membahas sesuatu hingga percakapan justru menjadi melelahkan.



Ironisnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan tersebut. Mereka menganggap tindakan itu sebagai bentuk kepedulian atau usaha menjaga hubungan, padahal pasangan bisa saja merasa kewalahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat enam kebiasaan yang menurut berbagai konsep dalam psikologi komunikasi dapat menjadi tanda bahwa Anda adalah komunikator yang berlebihan.



1. Terus Mengulang Penjelasan Meski Pasangan Sudah Memahami



Pernahkah Anda menjelaskan sesuatu, lalu mengulanginya dengan kalimat berbeda berkali-kali?



Misalnya, pasangan sudah mengatakan, "Aku paham," tetapi Anda tetap merasa perlu menambahkan penjelasan demi penjelasan.



Dalam psikologi, perilaku ini sering berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian. Seseorang ingin memastikan bahwa pesan benar-benar diterima sehingga terus memberikan informasi tambahan.



Padahal, terlalu banyak penjelasan justru dapat membuat lawan bicara kehilangan fokus. Mereka mungkin sudah memahami inti pembicaraan, tetapi merasa tidak dipercaya karena penjelasan terus berlanjut.



Komunikasi yang efektif bukanlah tentang mengatakan sebanyak mungkin, melainkan menyampaikan pesan secukupnya dan memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama.



2. Selalu Ingin Menyelesaikan Masalah Saat Itu Juga



Setiap pasangan pasti pernah berselisih paham. Namun, komunikator yang berlebihan sering merasa semua konflik harus selesai saat itu juga.



Ketika pasangan meminta waktu untuk menenangkan diri, mereka justru terus mengajak berdiskusi, mengirim pesan panjang, atau mengulang topik yang sama.



Dari sudut pandang psikologi, sebagian orang memang memiliki kecemasan terhadap konflik yang belum selesai. Mereka merasa tidak tenang sebelum memperoleh kepastian.



Sayangnya, tidak semua orang memproses emosi dengan cara yang sama. Ada yang membutuhkan waktu sebelum mampu berbicara dengan kepala dingin.



Memberi jeda bukan berarti menghindari masalah, melainkan memberikan kesempatan agar percakapan berikutnya berlangsung lebih produktif.



3. Terlalu Sering Meminta Kepastian



Pertanyaan seperti:



"Kamu masih sayang aku, kan?"

"Kamu marah nggak?"

"Yakin semuanya baik-baik saja?"



Sesekali pertanyaan seperti ini adalah hal yang wajar.



Namun jika muncul hampir setiap hari atau berkali-kali dalam satu percakapan, kebiasaan tersebut bisa menjadi tanda bahwa Anda terlalu bergantung pada validasi dari pasangan.



Psikologi menjelaskan bahwa kebutuhan akan kepastian yang berlebihan sering muncul ketika seseorang merasa cemas terhadap hubungan.



Alih-alih memperkuat hubungan, permintaan kepastian yang terus-menerus justru dapat membuat pasangan merasa terbebani karena harus terus meyakinkan Anda.



Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa percaya, bukan hanya melalui kata-kata yang diulang berkali-kali.



4. Sulit Memberikan Kesempatan Pasangan Menyelesaikan Kalimat



Komunikator yang berlebihan sering kali tidak bermaksud memotong pembicaraan.



Mereka hanya terlalu bersemangat.



Saat pasangan baru mulai berbicara, mereka sudah menebak akhir kalimat, langsung memberi solusi, atau mengambil alih percakapan.



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan aktif merupakan salah satu keterampilan terpenting. Mendengarkan bukan sekadar diam, tetapi benar-benar memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan isi pikirannya hingga selesai.



Ketika seseorang terus menyela, pasangan dapat merasa bahwa pendapatnya kurang dihargai, meskipun niat sebenarnya bukan demikian.



Terkadang, hadiah terbaik dalam sebuah percakapan bukanlah jawaban yang sempurna, melainkan perhatian penuh.



5. Mengirim Pesan Bertubi-tubi Saat Pasangan Belum Membalas



Di era digital, kebiasaan ini semakin sering terjadi.



Misalnya, Anda mengirim satu pesan, lalu lima menit kemudian mengirim pesan lagi.



Setelah itu disusul pertanyaan lain, stiker, emoji, hingga akhirnya muncul kalimat, "Kok belum dibalas?"



Padahal pasangan mungkin sedang bekerja, berkendara, menghadiri rapat, atau sekadar belum sempat membuka ponsel.



Menurut psikologi, perilaku ini dapat dipicu oleh kecemasan akan penolakan atau rasa takut diabaikan.



Jika terjadi sesekali tentu bukan masalah besar. Namun bila menjadi kebiasaan, pasangan bisa merasa kehilangan ruang pribadi.



Kepercayaan juga berarti memberi kesempatan kepada pasangan untuk merespons sesuai waktu yang mereka miliki.



6. Selalu Menganalisis Setiap Kata yang Diucapkan Pasangan



Komunikator yang berlebihan sering tidak hanya fokus pada isi pembicaraan, tetapi juga berusaha mencari makna tersembunyi di balik setiap kalimat.



Contohnya, ketika pasangan berkata, "Aku capek hari ini," Anda langsung berpikir bahwa ia sedang kecewa, marah, atau ingin mengakhiri hubungan.



Akibatnya, percakapan sederhana berubah menjadi diskusi panjang yang sebenarnya tidak diperlukan.



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai overthinking dalam komunikasi. Terlalu banyak menafsirkan dapat memunculkan kesalahpahaman yang sebenarnya tidak pernah ada.



Tidak semua kalimat memiliki makna tersembunyi. Terkadang seseorang memang hanya ingin mengatakan bahwa dirinya lelah.



Mengapa Seseorang Menjadi Komunikator yang Berlebihan?



Menjadi komunikator yang berlebihan bukan berarti seseorang memiliki niat buruk. Justru sebaliknya, banyak orang melakukannya karena sangat peduli terhadap hubungan.



Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebiasaan ini antara lain:



Memiliki kecemasan terhadap konflik.

Takut disalahpahami.

Pernah mengalami hubungan yang penuh ketidakpastian.

Memiliki kebutuhan tinggi akan kepastian dan validasi.

Sulit menghadapi keheningan dalam percakapan.



Memahami penyebabnya dapat membantu seseorang mengembangkan pola komunikasi yang lebih sehat tanpa harus menyalahkan diri sendiri.



Bagaimana Menjadi Komunikator yang Lebih Seimbang?



Kabar baiknya, kebiasaan ini dapat diubah dengan latihan.



Mulailah dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Berikan kesempatan pasangan menyampaikan pikirannya hingga selesai sebelum merespons. Hindari dorongan untuk langsung menjelaskan panjang lebar atau mencari kepastian setiap saat.



Selain itu, biasakan bertanya kepada diri sendiri, "Apakah penjelasan tambahan ini benar-benar diperlukan?" Jika jawabannya tidak, mungkin lebih baik berhenti sejenak dan memberi ruang bagi pasangan untuk menanggapi.



Komunikasi yang sehat bukanlah tentang siapa yang berbicara paling banyak, melainkan bagaimana kedua belah pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai.



Penutup



Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Menjadi komunikator yang berlebihan bukanlah label permanen, melainkan pola yang dapat dikenali dan diperbaiki. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap enam kebiasaan di atas, Anda dapat membangun percakapan yang lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih bermakna bersama pasangan.



