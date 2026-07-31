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Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Kerap Diremehkan, Kini Jadi Raja Uang! 6 Weton Ini Diprediksi Akan Kaya Raya dan Menjadi Bos Besar

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific)

JawaPos.com - Tak semua jalan menuju keberhasilan itu mulus dan dipenuhi pujian. Dalam kehidupan nyata, banyak orang sukses justru mengawali langkahnya dengan penuh rintangan, hinaan, dan pandangan sebelah mata.

Namun siapa sangka, menurut ajaran warisan budaya Jawa dalam Primbon Kuno, ada enam weton kelahiran istimewa yang meskipun dahulu sering diremehkan, justru kelak akan menjadi bos besar, sukses, dan kaya raya.

Hal inilah yang dibahas dalam video dari kanal Youtube Primbon Cirebon, yang secara mendalam membongkar rahasia kelahiran dari enam weton istimewa ini.

Disebutkan, mereka memiliki semangat juang luar biasa, etos kerja yang tinggi, dan daya tahan terhadap hinaan, yang semuanya menjadi fondasi kuat dalam meraih kekayaan dan kejayaan hidup.

Berikut ini adalah enam weton pilihan yang menurut kitab Primbon Jawa memiliki potensi besar menjadi orang sukses, disegani, dan hidup berkecukupan:

1. Jumat Legi

Pemilik weton ini memiliki neptu 11 dan dinaungi oleh unsur Bumi KapetakSatri Wirang, dan Sanggar Waringin.

 Dikenal sebagai pribadi yang baik hati, sabar, dan tulus dalam membantu orang lain, Jumat Legi cenderung tidak membalas hinaan dengan kebencian.

Keteguhan dan keikhlasannya menjalani hidup membuatnya dipercaya akan menjadi sosok sukses yang disegani, bahkan mampu memimpin banyak orang kelak.

2. Senin Wage

Editor: Hanny Suwindari
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