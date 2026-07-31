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Lania Monica
Jumat, 31 Juli 2026 | 11.50 WIB

Terungkap! 7 Weton Punya Mustika Penarik Rezeki Yang Akan Kaya Raya Dan Banyak Uang

Ilustrasi Fae Kekayaan (Freepik) - Image

Ilustrasi Fae Kekayaan (Freepik)

JawaPos.com - Primbon Jawa menyebutkan bahwa beberapa weton memiliki kategori istimewa yang membuat pemiliknya seolah punya magnet kekayaan.

Mereka dipercaya akan selalu diberi jalan rezeki, punya hoki yang besar, dan mudah mendapatkan dukungan orang-orang di sekitarnya. 

Meski demikian, keberuntungan tetap harus diiringi usaha nyata, kerja keras, dan doa agar benar-benar terwujud menjadi kesuksesan finansial.

Dilansir dari Primbon Cirebon, berikut adalah tujuh weton pemilik mustika penarik rezeki yang akan kaya raya dan banyak uang:

1. Weton Minggu Legi

Minggu Legi memiliki neptu 10 (Minggu 5 + Legi 5) dan termasuk kategori dangu watu. Pemilik weton ini dikenal pendiam namun tegas dan ambisius.

Mereka punya kemampuan mengendalikan emosi dengan baik, cerdas, dan bijak memberi nasihat. Mustika rezeki dalam diri mereka menjadikan Minggu Legi dipercaya berpotensi punya uang banyak sepanjang hidup.

2. Weton Selasa Pon

Selasa Pon memiliki neptu 10 (Selasa 3 + Pon 7) dan termasuk dangu watu. Karakternya berani, berjiwa satria, tekun, dan tulus membantu orang lain.

Meski sering memendam masalah pribadi, weton ini tetap dipercaya membawa keberuntungan finansial berkat keteguhan hati dan keikhlasannya.

3. Weton Jumat Wage

Dengan neptu 10 (Jumat 6 + Wage 4), Jumat Wage juga masuk kategori dangu watu. Mereka berjiwa sosial tinggi, hangat, dan mudah menjalin relasi.

Kebaikan hati mereka justru sering mendatangkan rezeki berlimpah. Namun, weton ini diingatkan agar bijak mengelola hubungan agar tidak dimanfaatkan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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