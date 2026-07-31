Nasib Berubah di 2026, 4 Weton Ini Diprediksi Mendapat Banyak Sumber Rezeki Baru

JawaPos.com - Memiliki kehidupan finansial yang stabil dan berkecukupan menjadi impian banyak orang. Tidak hanya mereka yang memiliki bisnis besar, setiap individu juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonominya melalui usaha, kerja keras, dan peluang yang datang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan rezeki yang berbeda-beda. Tahun 2026 disebut sebagai periode yang membawa banyak kesempatan baru bagi sebagian orang.

Kitab primbon Jawa meramalkan, ada beberapa weton yang diprediksi mengalami kelancaran rezeki hingga kondisi keuangannya berkembang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut empat weton yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan kelapangan rezeki di tahun 2026.

1. Weton Minggu Kliwon Pemilik weton Minggu Kliwon disebut memiliki peluang merasakan peningkatan rezeki pada tahun 2026.

Menurut ramalan primbon Jawa, keberuntungan dapat hadir melalui berbagai jalur, terutama dalam bidang pekerjaan dan usaha.

Kelancaran dalam mencari penghasilan membuat kondisi finansial menjadi lebih stabil. Jika mampu mengelola pemasukan dengan baik, peningkatan ekonomi yang dirasakan dapat membawa kehidupan keluarga menjadi semakin nyaman.

Peluang baru yang datang juga dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar.

2. Weton Jumat Pon Weton Jumat Pon termasuk salah satu yang diramalkan mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki pada 2026.