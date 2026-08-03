Ramalan Zodiak Pisces 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Pisces diprediksi akan cenderung berjalan dengan ritme yang tenang. Meski tidak dipenuhi kejutan besar, Anda tetap bisa menemukan ketenangan melalui aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, melakukan kegiatan sosial, atau memperdalam sisi spiritual.

Di sisi lain, beberapa aspek kehidupan memerlukan perhatian lebih, terutama pekerjaan, hubungan asmara, dan kondisi keuangan. Menjaga emosi tetap stabil serta menyusun rencana dengan baik akan membantu Pisces melewati hari ini dengan lebih nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini akan terasa seperti hari yang biasa. Namun, Anda dapat memperoleh ketenangan batin dengan melakukan aktivitas yang memberi energi positif, seperti mendengarkan musik, beramal, atau memperbanyak kegiatan spiritual.

Cinta Pisces

Hubungan asmara berpotensi diwarnai sikap yang lebih sensitif dari biasanya. Anda mungkin lebih mudah mengungkapkan perasaan kepada pasangan, tetapi sebaiknya tetap mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Bagi Pisces yang masih lajang, jangan biarkan perasaan yang berlebihan menghalangi Anda untuk mengenal seseorang lebih dekat. Bersikap santai akan membuat hubungan berkembang secara alami.

Karier Pisces

Pekerjaan mungkin belum memberikan tingkat kepuasan yang diharapkan. Ada kemungkinan Anda merasa terbebani oleh tugas atau target yang harus diselesaikan.

Perencanaan yang matang akan menjadi kunci untuk menghindari keterlambatan. Susun prioritas pekerjaan dengan baik agar semua tanggung jawab dapat diselesaikan secara efektif.

Kesehatan Pisces

Kesehatan memerlukan perhatian lebih. Ada kemungkinan Anda mengalami sakit kepala atau gangguan pada sistem pencernaan akibat kelelahan maupun stres.