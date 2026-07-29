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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.10 WIB

Tahun 2026 Jadi Ladang Rezeki, 5 Shio Ini Berpotensi Sukses Besar dalam Usaha

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi periode penuh peluang bagi sejumlah shio, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan bisnis atau membangun usaha.

Dalam astrologi Tiongkok, energi tahun 2026 dipercaya membawa dorongan positif bagi beberapa shio untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan, dan meningkatkan kondisi finansial.

Keberhasilan tersebut bukan hanya dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter seperti kerja keras, kemampuan membaca peluang, kreativitas, dan ketekunan dalam menjalankan bisnis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi memiliki perkembangan usaha paling pesat sepanjang tahun 2026.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, pekerja keras, dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pada tahun 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha. Peluang bisnis disebut semakin terbuka, terutama dalam bidang pertanian modern, kuliner, hingga usaha berbasis jasa.

Kemampuan untuk tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan membuat pemilik shio Kerbau memiliki peluang meraih hasil besar dari kerja keras yang selama ini dilakukan.

Sebagian dari mereka diprediksi dapat menemukan peluang baru seperti mendapatkan mitra bisnis, membuka cabang usaha, atau memperluas jumlah pelanggan.

Energi tahun 2026 diyakini semakin memperkuat langkah shio Kerbau dalam membangun kesuksesan bisnis.

2. Shio Naga

Tahun 2026 disebut menjadi periode yang menjanjikan bagi shio Naga yang memiliki karakter berani, visioner, dan penuh ide kreatif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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