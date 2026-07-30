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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 22.59 WIB

Bukan Sekadar Keberuntungan, 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengembangkan Usaha Besar

shio yang diramalkan berpotensi bisnis dan usahanya melejit di tahun 2026. (Freepik/ freepik) - Image

shio yang diramalkan berpotensi bisnis dan usahanya melejit di tahun 2026. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Memasuki pertengahan tahun 2026, pembahasan mengenai shio kembali menarik perhatian, terutama bagi mereka yang ingin melihat peluang dalam dunia bisnis dan usaha.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter, kecenderungan, dan energi berbeda yang dapat dikaitkan dengan cara seseorang mengambil keputusan, mengelola peluang, serta menghadapi tantangan.

Bagi sebagian orang, shio menjadi salah satu referensi untuk membaca momentum dalam membangun usaha. Namun, keberhasilan bisnis tetap dipengaruhi oleh strategi, kerja keras, kemampuan beradaptasi, dan keputusan yang tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki potensi perkembangan bisnis dan usaha yang menarik pada tahun 2026.

Berikut ulasannya:

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Mereka cenderung membangun sesuatu secara perlahan namun kuat karena lebih percaya pada proses panjang dibandingkan hasil instan.

Pada tahun 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi modal besar bagi Shio Kerbau dalam mengembangkan usaha.

Peluang bisnis disebut dapat terbuka di berbagai bidang, terutama sektor yang membutuhkan ketekunan seperti pertanian modern, kuliner, hingga layanan jasa.

Kemampuan bertahan dalam menghadapi tekanan menjadi salah satu keunggulan utama mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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