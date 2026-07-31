6 Weton Ini Berpeluang Menikmati Tahun Penuh Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap pergantian tahun dipercaya membawa perubahan energi yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Tahun 2026 dipandang sebagai periode dengan harmoni energi yang kuat, sehingga diyakini membuka peluang lebih besar bagi sejumlah weton dalam urusan rezeki, karier, hubungan, hingga ketenangan batin.

Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya menunjukkan hari kelahiran, tetapi juga dipercaya menggambarkan karakter, potensi, serta arah kehidupan seseorang. Saat energi weton selaras dengan siklus waktu, diyakini akan muncul fase yang lebih kondusif untuk berkembang.

Meski demikian, keberuntungan tetap dianggap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana, kerja keras, dan rendah hati. Dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut enam weton yang dipercaya memperoleh energi positif sepanjang 2026.

1. Rabu Wage Pemilik weton Rabu Wage dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karakter tersebut diyakini membuat mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi sepanjang 2026.

Tahun ini diperkirakan membawa perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Rezeki mengalir lebih stabil, usaha mulai menunjukkan kemajuan, dan kepercayaan dari lingkungan kerja semakin meningkat. Meski demikian, pemilik Rabu Wage disarankan tetap rendah hati agar peluang baik yang datang tidak terhambat oleh rasa percaya diri yang berlebihan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan intuisi yang kuat dan kedalaman batin. Aura positif yang dimiliki weton ini dipercaya semakin menonjol pada 2026 sehingga membuka lebih banyak kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan disebut bisa datang dari arah yang tidak terduga, termasuk bantuan saat menghadapi kesulitan maupun solusi atas persoalan yang sebelumnya terasa rumit. Agar peluang tersebut berjalan maksimal, pemilik Jumat Kliwon dianjurkan menjaga kestabilan emosi dan tidak mudah terpancing konflik.

3. Senin Pon Weton Senin Pon identik dengan kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Setelah melewati berbagai tantangan, tahun 2026 diyakini menjadi masa yang lebih baik bagi mereka.