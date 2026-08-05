Terlahir Dari Mahkota Tak Kasat Mata! 6 Weton Sakti yang Ditakdirkan Hidup dalam Kemewahan

JawaPos.com - Di balik tabir kehidupan yang tampak adil bagi sebagian, tersembunyi rahasia spiritual yang hanya bisa dijelaskan lewat kearifan Jawa kuno. Tidak semua manusia lahir dalam kondisi yang sama.

Ada yang sejak kecil harus berjuang keras demi sesuap nasi, namun ada pula yang tampaknya seperti "ditarik tangan tak terlihat" menuju kemudahan dan kemewahan hidup.

Apakah ini sekadar keberuntungan? Dalam pandangan primbon Jawa, jawabannya tidak sesederhana itu.

Ada enam weton yang diyakini membawa “kemewahan tak kasat mata”, menciptakan kehidupan yang tenang namun penuh berkah, penuh peluang, dan dikelilingi oleh orang-orang penting. Aura mereka membuat mereka seolah terlahir untuk menjadi simbol status tinggi di masyarakat.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut adalah enam weton yang dipercaya memiliki daya tarik kemewahan dan status sosial tinggi:

1. Jumat Legi Pemilik weton ini seperti magnet kekayaan. Dengan neptu 11, mereka memiliki pancaran aura ningrat sejak muda. Gaya bicara halus, perilaku berkelas, dan insting sosial tajam menjadikan mereka dipercaya banyak orang, sehingga peluang bisnis dan relasi strategis datang tanpa harus dicari.

Mereka juga memiliki konsistensi spiritual, yang membuat mereka tidak hanya kaya, tetapi juga disegani dan dihormati.

2. Rabu Pahing Neptu 16 membuat mereka punya energi spiritual tinggi dan kecerdasan dalam membaca peluang. Mereka terlihat tenang, tidak mencolok, tapi penuh strategi.

Dalam hidup, mereka cenderung sukses sebagai konsultan, pemimpin, atau penasihat yang dihormati oleh elit sosial. Gaya hidup mereka eksklusif namun tidak pamer, dan banyak dari mereka yang tajam dalam investasi dan bisnis.

3. Senin Pon Dengan neptu 11, Senin Pon memancarkan ketenangan yang memikat dan kesederhanaan yang memesona. Mereka pandai membaca emosi orang lain dan menjadi penengah sosial dalam banyak konflik.

Kemewahan seolah mendatangi mereka tanpa perlu dikejar. Mereka kerap mendapatkan warisan atau peluang tak terduga, dan tetap rendah hati dalam kemapanan.