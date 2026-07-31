Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Pendam Perasaan, Ada Peluang dari Pertemuan Tak Terduga

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Sabtu 1 Agustus 2026, mengawali bulan Agustus dengan energi yang cukup emosional.

Libra mungkin merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga karena terlalu lama menyimpan berbagai hal di dalam pikiran.

Ada perasaan yang selama ini berusaha ditutupi demi terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya membutuhkan perhatian.

Awal bulan ini menjadi momentum bagi Libra untuk lebih jujur terhadap diri sendiri.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan sendirian, dan tidak ada manfaatnya terus berpura-pura bahwa semuanya berjalan sempurna ketika hati sedang tidak nyaman.

Dalam hubungan, rasa cemburu atau kesepian dapat muncul apabila komunikasi tidak berjalan terbuka.

Di sisi karier, justru ada peluang menarik yang bisa datang melalui interaksi sosial.

Pertemuan atau percakapan dengan seseorang berpotensi membuka pintu pekerjaan baru, terutama bagi Libra yang sedang mencari kesempatan profesional.

Namun, dari sisi keuangan, tetap perlu berhati-hati karena ada kemungkinan muncul biaya yang tidak direncanakan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Librauntuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Libra

Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membutuhkan kejujuran yang lebih besar.

Ada kemungkinan perasaan seperti cemburu, kesepian, atau kekhawatiran mulai muncul dalam hubungan.

Jika selama ini Libra memilih diam karena tidak ingin menciptakan konflik, kebiasaan tersebut justru dapat membuat persoalan semakin menumpuk.