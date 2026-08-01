Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu 2 Agustus 2026: Keuangan Membawa Kabar Baik, Cinta Butuh Keterbukaan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa suasana yang relatif tenang sekaligus mengajak Libra lebih memperhatikan kondisi emosional.
Ada kalanya Libra terlalu berusaha menjaga perasaan orang lain sampai lupa memberikan ruang bagi diri sendiri.
Padahal, menjaga hubungan tetap harmonis tidak berarti harus selalu mengalah atau membiarkan orang lain melewati batas pribadi.
Dalam kehidupan sosial, Libra perlu mulai memahami bahwa batasan tetap dibutuhkan, bahkan ketika berhadapan dengan teman dekat.
Sikap tegas tidak harus dilakukan dengan cara kasar. Menyampaikan ketidaknyamanan secara baik justru dapat membantu hubungan menjadi lebih sehat dan saling menghargai.
Urusan asmara juga meminta perhatian. Jika Libra merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan, jangan hanya menyimpannya dalam pikiran.
Percakapan terbuka dapat membantu menghilangkan prasangka sekaligus memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya.
Dari sisi karier, Libra disarankan memperlakukan rekan kerja dengan lebih hangat.
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