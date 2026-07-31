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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.38 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Banyak Dapat Kemudahan, Rezeki Turun Seperti Hujan

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan dapat banyak kemudahan saat rezeki turun seperti hujan. (dok: magnific) - Image

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan dapat banyak kemudahan saat rezeki turun seperti hujan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Rezeki memanglah jadi salah satu dari sekian banyak hal dalam hidup yang selalu menjadi misteri.

Hidup seseorang diyakini telah memiliki garis rezeki yang mana baik-buruknya telah tergariskan di mana waktu kedatangannya tidak dapat dipastikan.

Namun, nasib dari beberapa orang ini diprediksi akan berlangsung baik saat banyak kebaikan akan diraih dan dirasakan hampir di sepanjang tahun.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan dapat banyak kemudahan saat rezeki turun seperti hujan.   

1. Weton Minggu Wage  

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage dikatakan punya watak dan budi pekerti yang baik.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini diprediksi jadi slah satu tahun di mana mereka punya peluang besar memperbaiki hidup.

Rezeki yang mungkin bisa didapatkan dikatakan jumlahnya tidak pernah sebesar dibandingkan sebelum-sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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