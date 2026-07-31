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Jumat, 31 Juli 2026 | 16.30 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Diramalkan Enak, Rezeki Mudah Didapatkan Hingga Makin Dihormati Banyak Orang

Weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlangsung enak saat rezekimu mudah didapatkan hingga makin dihormati orang. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlangsung enak saat rezekimu mudah didapatkan hingga makin dihormati orang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam hidup ini masing-masing orang memiliki keinginannya sendiri dalam menjalani hidup.

Beberapa orang dimungkinkan menyenangi bila hidupnya dapat dijalani dengan penuh kemapanan.

Menurut perhitungan primbon, beberapa orang di antaranya dikatakan akan mendapatkan hal tersebut berkat keberuntungan yang datang.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlangsung enak saat rezekimu mudah didapatkan hingga makin dihormati orang.

1. Weton Kamis Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing sering kali memiliki wibawa dalam hidupnya.

Menurut perhitungan primbon, kewibawaan tersebut dikatakan akan makin terasa berkat apa yang didapatkan di tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan makin disegani oleh banyak orang, termasuk yang tinggal di sekitar tempat tinggal.

Editor: Novia Tri Astuti
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