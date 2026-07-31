3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Diramalkan Enak, Rezeki Mudah Didapatkan Hingga Makin Dihormati Banyak Orang

Weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlangsung enak saat rezekimu mudah didapatkan hingga makin dihormati orang. (dok: pexels)
JawaPos.com - Dalam hidup ini masing-masing orang memiliki keinginannya sendiri dalam menjalani hidup.
Beberapa orang dimungkinkan menyenangi bila hidupnya dapat dijalani dengan penuh kemapanan.
Menurut perhitungan primbon, beberapa orang di antaranya dikatakan akan mendapatkan hal tersebut berkat keberuntungan yang datang.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlangsung enak saat rezekimu mudah didapatkan hingga makin dihormati orang.
1. Weton Kamis Pahing
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing sering kali memiliki wibawa dalam hidupnya.
Menurut perhitungan primbon, kewibawaan tersebut dikatakan akan makin terasa berkat apa yang didapatkan di tahun 2026 ini.
Mereka dimungkinkan makin disegani oleh banyak orang, termasuk yang tinggal di sekitar tempat tinggal.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!