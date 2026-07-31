Pundi-Pundi Makin Tebal, 4 Weton Ini Akan Dihampiri Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Weton yang diramalkan akan makin kaya di tahun 2026 karena menerima banyak rezeki tak terduga. (dok: freepik)
JawaPos.com – Setiap orang dipercaya memiliki jalan rezeki masing-masing dalam perjalanan hidupnya. Tidak hanya mereka yang sedang berjuang memperbaiki kondisi ekonomi, orang yang sudah berkecukupan pun diyakini tetap memiliki peluang untuk mendapatkan keberuntungan baru.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang, termasuk dalam hal finansial.
Memasuki tahun 2026, beberapa weton diramalkan memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan kekayaan. Mereka yang sejak kecil sudah hidup berkecukupan disebut masih berpotensi mendapatkan tambahan rezeki dari berbagai sumber.
Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut beberapa weton yang dipercaya akan semakin makmur di tahun 2026 karena mendapat banyak peluang dan rezeki tidak terduga.
Mereka yang lahir dengan weton Minggu Wage dipercaya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kondisi finansial pada tahun 2026.
Menurut ramalan primbon Jawa, keberuntungan yang datang dapat membuat usaha atau pekerjaan mereka berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya.
Walaupun sebagian pemilik weton ini telah menikmati kehidupan yang nyaman sejak kecil, bukan berarti perjalanan rezekinya berhenti.
Saat dewasa, mereka justru diprediksi mampu menciptakan tambahan kekayaan melalui kerja keras, peluang baru, maupun keputusan yang tepat dalam mengelola finansial.
Weton Senin Legi disebut menjadi salah satu yang berpotensi mengalami peningkatan rezeki pada tahun 2026.
Dalam ramalan primbon Jawa, pemilik weton ini diprediksi mendapatkan berbagai kesempatan yang membawa keuntungan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
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