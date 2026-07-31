Nasib Berubah Drastis! 7 Shio Ini Diprediksi Dapat Kejutan Rezeki dan Peluang Emas

JawaPos.com – Ada masa ketika kehidupan terasa berjalan biasa saja, tanpa perubahan besar atau keberuntungan yang menonjol. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio disebut memiliki periode tertentu ketika peluang dan keberuntungan datang lebih kuat.

Momen tersebut dipercaya menjadi saat ketika usaha, kerja keras, dan peluang bertemu sehingga membuka jalan menuju kondisi yang lebih baik. Beberapa shio bahkan diramal mengalami peningkatan rezeki yang datang dari berbagai arah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut siap dihantam gelombang rezeki tak terduga menurut perhitungan energi shio tahun 2026.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol keberuntungan dalam astrologi Tiongkok. Pada pertengahan 2026, mereka diramal mengalami peningkatan dalam urusan finansial.

Peluang bisa datang melalui usaha yang sedang dijalankan, kerja sama baru, hingga kesempatan investasi yang menguntungkan.

Selain keuntungan materi, Shio Naga juga disebut berpotensi mendapatkan relasi strategis yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan lebih besar.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki sifat tekun, cerdas, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan.

Di pertengahan 2026, kerja keras yang selama ini dilakukan disebut mulai menunjukkan hasil. Peluang seperti promosi jabatan, proyek baru, atau peningkatan bisnis dapat menjadi sumber rezeki tambahan.

Keberuntungan mereka datang setelah melalui proses panjang dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan.