Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Koneksi baru atau pendalaman ikatan yang akrab akan membawa percikan ke kehidupan cinta Aries.

Di sisi lain, pengasuhan yang lembut akan membuka hati Gemini, menawarkan kehangatan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

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Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Koneksi baru atau pendalaman ikatan yang akrab akan membawa percikan ke kehidupan cinta Anda.

Sebagai ambisi profesional akan didukung oleh keberanian, sekarang saatnya untuk mengusulkan ide yang berani di tempat kerja.

Perhatikan pengeluaran, perlakukan diri Anda, tetapi hindari melakukan pembelian impulsif.

Gerakan akan memicu semangat Anda, jadi luangkan waktu untuk berolahraga agar energi tetap tinggi.