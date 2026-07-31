Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.58 WIB

Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Koneksi baru atau pendalaman ikatan yang akrab akan membawa percikan ke kehidupan cinta Aries.

Di sisi lain, pengasuhan yang lembut akan membuka hati Gemini, menawarkan kehangatan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Koneksi baru atau pendalaman ikatan yang akrab akan membawa percikan ke kehidupan cinta Anda.

Sebagai ambisi profesional akan didukung oleh keberanian, sekarang saatnya untuk mengusulkan ide yang berani di tempat kerja.

Perhatikan pengeluaran, perlakukan diri Anda, tetapi hindari melakukan pembelian impulsif.

Gerakan akan memicu semangat Anda, jadi luangkan waktu untuk berolahraga agar energi tetap tinggi.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Awal Agustus 2026: Karier Bersinar, Peluang Investasi Terbuka dan Rezeki Mengalir Lancar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Awal Agustus 2026: Karier Bersinar, Peluang Investasi Terbuka dan Rezeki Mengalir Lancar

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.19 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore