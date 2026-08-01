Ramalan Zodiak Capricorn 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn akan memancarkan optimisme yang terlihat dalam sikap dan perilaku. Tetaplah tenang dan jangan biarkan hal kecil mengganggu, karena masalah hari ini mungkin akan berubah menjadi peluang di masa depan.
Cobalah untuk tetap fokus pada gambaran yang lebih besar dan merayakan berbagai aspek kehidupan yang berfungsi dengan efisien.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu memiliki kejernihan pikiran untuk menilai hubungan asmara saat ini apa adanya. Terkait karir, Capricorn perlu merencanakan jalan yang tepat untuk diri sendiri sebelum melangkah maju.
Sementara itu, lakukan yoga untuk mengatasi tingkat ketegangan yang meningkat dan energi yang menurun drastis. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.
Cinta Capricorn
Hari ini positif, karena romansa diindikasikan pada saat ini. Kejutkan pasangan dengan hal yang bermakna, dan cinta Capricorn akan dibalas dan dihargai.
Hari ini, Capricorn memiliki waktu yang dibutuhkan untuk merenungkan hubungan saat ini. Bersikaplah realistis, karena Capricorn perlu memiliki kejernihan pikiran untuk menilai hubungan apa adanya.
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