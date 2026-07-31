4 Zodiak Dikenal Paling Cuek, Terlihat Paling Santai Tapi Sebenarnya Sedang Memendam Perasaan

Ilustrasi seseroang yang cuek/Magnific
JawaPos.com-Ada zodiak-zodiak yang dikenal sangat hangat, penuh kasih, setia, dan rela berada di setiap suka dan duka orang lain.
Namun, mencintai tanpa batas seringkali berujung pada pengorbanan diri yang tidak main-main. Hal itu selalu menjadi pilihan.
Di sisi lain keempat zodiak ini seringkali digambarkan sebagai zodiak yang egois, dingin, dan tidak berperasaan. Padahal mereka memahami bahwa diri sendiri juga layak dijadikan sebagai prioritas.
Menurut informasi dari laman parade.com yang dikutip pada (30/07), berikut empat zodiak yang kerap dituduh sebagai sosok cuek dan tidak berperasaan.
Aries
Sebagian orang melihat aries sebagai sosok yang cuek. Fokus aries terhadap dirinya sendiri sering kali dianggap negatif, padahal hal itu berbeda dengan sikap egois yang selama ini dilabelkan pada aries. Sebagian orang menganggap aries berhati dingin karena mereka tahu kapan harus mengakhiri hubungan, pergi dari situasi yang tidak lagi sehat. Oleh karena itu, orang yang tidak berani mengejar impiannya sendiri seringkali merasa iri pada keberanian aries.
Gemini
Gemini melepaskan diri dari satu situasi yang sering membuat mereka dianggap terlalu egois. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Gemini tidak mau bertahan di dalam hubungan yang tidak menemukan komitmen yang jelas. Banyak orang terkejut melihat gemini yang berubah pikiran dengan cepat. Begitu mereka menyadari dirinya sudah tidak bahagia, maka gemini tidak akan bertahan secara lama di dalamnya.
Capricorn
Capricorn sering dianggap terlalu tertutup dan sulit didekati. Padahal, mereka bukan berarti orang yang berhati dingin dan tidak memiliki perasaan. Sebagai zodiak dengan elemen tanah, capricorn cenderung melihat emosi secara realistis. Capricorn tidak merasa perlu terus mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!