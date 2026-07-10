4 Zodiak Ini Diam-Diam Punya Hati Hello Kitty, Dibalik Sifat Luarnya yang Cuek Mereka Sangat Bucin ke Pasangannya

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.Com - Beberapa zodiak mungkin memberikan kesan cuek saat pertama kali bertemu.
Namun, dibalik itu semua, mereka sebenarnya memiliki hati yang lembut, terutama kepada orang-orang yang mereka sayangi.
Seiring hubungan semakin kuat, rasa percaya mereka semakin tinggi. Sehingga hubungan terasa semakin hangat.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (9/7) dibalik sikap luarnya yang cenderung cuek, empat zodiak berikut sangat bucin dengan pasangannya.
Capricorn
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang realistis dan cenderung sinis. Namun, semua itu berubah saat mereka benar-benar mengenal pasangan. Saat capricorn yakin bahwa anda berbeda dari kebanyakan orang, mereka akan menunjukkan sisi yang mengejutkan. Capricorn rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Mereka setia, penuh dedikasi, dan berkomitmen. Sekali mereka berada di pihak anda, mereka akan menjadi sosok yang selalu dapat diandalkan.
Scorpio
Scorpio membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka hati. Mereka sangat berhati-hati dalam menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Saat scorpio menyadari bahwa anda adalah orang yang tulus dan dapat dipercaya, mereka akan mulai menurunkan pertahanan mereka.
Aquarius
Aquarius tidak selalu mudah saat mereka mengekspresikan perasaan. Meski pada awal perkenalan aquarius terlihat cuek, namun seiring waktu mereka akan menunjukkan perhatian yang semakin besar. Anda merasa menjadi orang paling istimewa di manapun anda berada. Hanya saja mereka membutuhkan waktu, sampai memang benar-benar merasa yakin bahwa anda layak mendapatkan perhatian mereka.
Aries
Aries mungkin terlihat hanya ingin bersenang-senang atau terkesan lebih mementingkan diri sendiri. Jika aries menganggap anda sebagai orang yang penting dalam hidupnya, mereka akan selalu membela dan melindungi anda sebisa mungkin. Aries jauh lebih penyayang daripada orang lain. Di balik itu, aries adalah sosok yang lembut dengan perasaan yang begitu besar.
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