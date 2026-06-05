4 Zodiak yang Bisa Berubah dari Ramah Jadi Cuek dalam Sekejap, Punya Moodswing Terparah

JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut ini terkenal memiliki mood swing yang sangat parah.

Mereka bisa menjadi sosok yang paling asing, saat anda melakukan kesalahan yang tidak mereka sukai.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang bisa berubah drastis, dari sosok yang ramah dan paling dekat menjadi musuh dalam waktu singkat.

Scorpio

Scorpio sulit melupakan pengkhianatan. Mereka tidak lagi menjadi sosok yang seramah dahulu. Bahkan kemungkinan besar anda tidak akan melihat mereka sama sekali. Scorpio tidak akan lagi memberikan kesempatan kedua.

Aries

Aries akan langsung berubah disaat anda membuat mereka kecewa. Aries tidak akan mentoleransi kesalahan besar. Mereka mandiri dan cukup berani menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun.

Capricorn

Capricorn tidak akan mengabaikan logika demi mengikuti perasaaan. Tidak peduli seberapa besar rasa sayang mereka kemarin. Capricorn terlalu cerdas dan tidak ingin menampakan diri dalam situasi yang merugikan.

Aquarius