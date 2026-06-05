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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.09 WIB

4 Zodiak yang Bisa Berubah dari Ramah Jadi Cuek dalam Sekejap, Punya Moodswing Terparah

Ilustrasi seseorang yang sedih/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut ini terkenal memiliki mood swing yang sangat parah.

Mereka bisa menjadi sosok yang paling asing, saat anda melakukan kesalahan yang tidak mereka sukai.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang bisa berubah drastis, dari sosok yang ramah dan paling dekat  menjadi musuh dalam waktu singkat.

Scorpio sulit melupakan pengkhianatan. Mereka tidak lagi menjadi sosok yang seramah dahulu. Bahkan kemungkinan besar anda tidak akan melihat mereka sama sekali. Scorpio tidak akan lagi memberikan kesempatan kedua.

Aries akan langsung berubah disaat anda membuat mereka kecewa. Aries tidak akan mentoleransi kesalahan besar. Mereka mandiri dan cukup berani menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun.

Capricorn tidak akan mengabaikan logika demi mengikuti perasaaan. Tidak peduli seberapa besar rasa sayang mereka kemarin. Capricorn terlalu cerdas dan tidak ingin menampakan diri dalam situasi yang merugikan.

Aquarius tidak akan memberi anda banyak kesempatan untuk membela diri. Mereka akan melindungi diri sendiri dan menghilang dari masalah. Dalam waktu singkat mereka bisa berubah dari orang yang paling dekat, menjadi orang asing.

Editor: Hanny Suwindari
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