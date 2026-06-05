4 Zodiak yang Bisa Berubah dari Ramah Jadi Cuek dalam Sekejap, Punya Moodswing Terparah

Ilustrasi seseorang yang sedih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut ini terkenal memiliki mood swing yang sangat parah.
Mereka bisa menjadi sosok yang paling asing, saat anda melakukan kesalahan yang tidak mereka sukai.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang bisa berubah drastis, dari sosok yang ramah dan paling dekat menjadi musuh dalam waktu singkat.
Scorpio
Scorpio sulit melupakan pengkhianatan. Mereka tidak lagi menjadi sosok yang seramah dahulu. Bahkan kemungkinan besar anda tidak akan melihat mereka sama sekali. Scorpio tidak akan lagi memberikan kesempatan kedua.
Aries
Aries akan langsung berubah disaat anda membuat mereka kecewa. Aries tidak akan mentoleransi kesalahan besar. Mereka mandiri dan cukup berani menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun.
Capricorn
Capricorn tidak akan mengabaikan logika demi mengikuti perasaaan. Tidak peduli seberapa besar rasa sayang mereka kemarin. Capricorn terlalu cerdas dan tidak ingin menampakan diri dalam situasi yang merugikan.
Aquarius
Aquarius tidak akan memberi anda banyak kesempatan untuk membela diri. Mereka akan melindungi diri sendiri dan menghilang dari masalah. Dalam waktu singkat mereka bisa berubah dari orang yang paling dekat, menjadi orang asing.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan