Anti Melarat! 6 Weton Rezeki Terus Mengalir Deras, Kaya Raya Selamanya

Weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya raya./(dok: pexels)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering dijadikan rujukan untuk melihat gambaran nasib, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.
Kepercayaan ini diwariskan turun-temurun, meyakini bahwa weton keberuntungan, weton anti melarat, dan weton pembawa rezeki dapat menjadi petunjuk arah hidup seseorang agar lebih bijak mengambil keputusan.
Di era modern, ramalan weton masih diminati, terutama saat banyak orang ingin mencari tahu tanda-tanda hoki yang bisa mendatangkan rezeki berlimpah.
Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton istimewa yang masuk kategori weton tibo lungguh dan weton tibo ratu. Weton-weton ini dipercaya membawa derajat tinggi, karir cemerlang, dan dipercaya naik jabatan terus-menerus.
Tidak hanya itu, pemilik weton ini juga diyakini akan bergelimang harta, anti melarat, dan rezekinya mengalir deras sepanjang hidup.
Ramalan ini tentu tidak mutlak benar, namun bisa menjadi motivasi untuk terus bekerja keras dan menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta.
Dilansir dari Marcelwen, berikut adalah 14 weton pembawa rezeki deras yang patut disyukuri:
1. Weton Selasa Pahing
Total neptu: 12 (Selasa 3 + Pahing 9). Orang dengan weton ini berkarakter pemimpin, disegani, cocok jadi bos, pebisnis, atau pedagang. Rezekinya dipercaya mengangkat derajat keluarga dengan ekonomi yang makin mapan.
2. Weton Rabu Legi
Total neptu: 12 (Rabu 7 + Legi 5). Dikenal suka membimbing dan melindungi, cocok jadi guru, dosen, kepala daerah. Karirnya cerah dan dipercaya cepat naik jabatan asalkan menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama.
3. Weton Minggu Pon
Total neptu: 12 (Minggu 5 + Pon 7). Rajin, tekun, tahan menderita. Tidak cocok jadi bawahan, lebih pas membuka usaha sendiri, berdagang, atau menjadi bos atas diri sendiri.
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