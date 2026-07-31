Ramalan Zodiak Pisces 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces merasa termotivasi dan keluar dari zona nyaman. Biarkan energi ini membimbingmu untuk mengungkap kebutuhan dan keinginanmu.
Ini adalah waktu yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah menjadi penyebab kecemasanmu selama ini. Cobalah memahami mimpi-mimpimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces sedang ingin mendiskusikan pikiran dan kesan tanpa terlalu berhati-hati dengan pasangan. Terkait karir, semua hal akan berjalan sesuai keinginan dan Pisces mampu mencapai target dengan mudah.
Sementara itu, ubah pola pikir dan mulailah jalan untuk meraih kesehatan dan menurunkan berat badan. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang Pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.
Cinta Pisces
Pisces sedang ingin mendiskusikan pikiran dan kesan secara panjang lebar tanpa terlalu berhati-hati dengan pasangan. Setelahnya, Pisces akan merasa lebih baik dan suasana hati tampak lebih optimis dan penuh harapan. Ini adalah hari untuk menjadi lebih dekat dengan pasangan.
Karir Pisces
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