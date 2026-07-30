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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 22.00 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Manis di Akhir Bulan, Peluang Rezeki dan Kabar Baik Kian Terbuka

Ilustrasi Mendapat Kejutan Manis (benzoix/magnific) - Image

Ilustrasi Mendapat Kejutan Manis (benzoix/magnific)

JawaPos.com - Pendekatan akhir bulan sering kali menjadi momen yang dinantikan banyak orang.

Selain menjadi waktu untuk mengevaluasi pencapaian, sebagian orang juga meyakini bahwa periode ini dapat membawa berbagai kejutan yang tidak terduga, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, hubungan, maupun kehidupan pribadi.

Dalam pembacaan astrologi, terdapat beberapa zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk menerima kabar baik atau hadiah istimewa menjelang pergantian bulan.

Kejutan tersebut tidak selalu berbentuk barang bernilai tinggi, tetapi juga dapat berupa kesempatan baru, peningkatan karier, perhatian dari orang terdekat, hingga kabar yang membahagiakan.

Walaupun ramalan zodiak bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan kepastian, banyak orang menganggapnya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk tetap berpikir positif.

Sikap optimistis, kerja keras, dan rasa syukur tetap menjadi faktor utama dalam menyambut setiap peluang yang datang.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi berpotensi memperoleh kejutan menyenangkan di akhir bulan?

Berikut 6 zodiak yang disebut memiliki peluang menerima hadiah atau kabar baik dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Kamis (30/07).

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, dan mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan.

Editor: Hanny Suwindari
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