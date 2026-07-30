Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.40 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapat Kejutan di Bulan Agustus 2026, Finansial dan Karier Mendadak Bersinar Terang

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di bulan Agustus 2026 saat finansial dan karier mendadak bersinar terang. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di bulan Agustus 2026 saat finansial dan karier mendadak bersinar terang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, kejutan dikatakan juga akan hadir pada hidup sejumlah pihak dalam waktu dekat ini.

Segelintir orang dimungkinkan mengalami peningkatan progres dalam hidup di mana apa yang dikerjakan mengalami kenaikan.

Kejutan ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai keberuntungan yang membawa banyak kebaikan karena meningkatkan serangkaian hal dalam hidup.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di bulan Agustus 2026 saat finansial dan karier mendadak bersinar terang.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan mendapatkan kejutan di bulan Agustus 2026.

Di pertengahan tahun kuda api ini, mereka yang berzodiak satu ini dimungkinkan mengalami peningkatan karier.

Astrolog meyakini, jabatan mereka di tempat kerja akan mengalami kenaikan sehingga bisa menduduki posisi yang lebih tinggi.

Adapun hal ini diprediksi karena mereka merupakan orang yang ambisius dan pantang menyerah sehingga hoki memuluskan jalan. 

2. Zodiak Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Aries, Taurus, Gemini, Cancer! - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Aries, Taurus, Gemini, Cancer!

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.54 WIB

Rezeki Nomplok! 6 Zodiak Ini Diramalkan Lunas Utang di Bulan Agustus 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Nomplok! 6 Zodiak Ini Diramalkan Lunas Utang di Bulan Agustus 2026

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.48 WIB

Momentum Emas Dimulai! 5 Zodiak Ini Berpeluang Mengalami Perubahan Positif pada Agustus 2026 - Image
Zodiak

Momentum Emas Dimulai! 5 Zodiak Ini Berpeluang Mengalami Perubahan Positif pada Agustus 2026

Kamis, 30 Juli 2026 | 19.52 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore