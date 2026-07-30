Bukan Sekadar Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Balungan Sugih

Weton balungan sugih yang susah miskin dan rezeki berlimpah kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga berbagai aspek keberuntungan seseorang.
Salah satu istilah yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah balungan sugih, yaitu gambaran seseorang yang dipercaya memiliki “tulang kekayaan” atau potensi kemakmuran yang sudah melekat sejak lahir.
Menurut kepercayaan tersebut, pemilik weton balungan sugih dianggap memiliki energi positif yang membuat jalan rezekinya lebih mudah terbuka. Keberuntungan bisa datang melalui kerja keras, hubungan baik, peluang usaha, maupun kesempatan yang tidak terduga.
Meski demikian, konsep weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kesuksesan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, serta cara mengelola kesempatan yang ada.
Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki karakter balungan sugih dan disebut memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki.
Pemilik weton Rabu Legi memiliki neptu 12, hasil perpaduan hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Legi bernilai 5.
Dalam Primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki karakter tenang, bijaksana, dan mampu mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan.
Salah satu kelebihan utama Rabu Legi adalah kemampuan mengatur kehidupan, termasuk dalam urusan finansial. Mereka dikenal tidak mudah tergoda mengambil keputusan gegabah dan lebih memilih langkah yang aman.
Sifat sabar serta kemampuan membaca keadaan dipercaya menjadi modal penting untuk membuka peluang keberhasilan dalam jangka panjang.
Jumat Wage memiliki neptu 10, berasal dari hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Wage bernilai 4.
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